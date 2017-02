Eindzeges voor Vreugdenhil en Van der Stelt in Falun

Marathonschaatser Frank Vreugdenhil is in het Zweedse Falun winnaar geworden van het grandprixklassement. De rijder (32) uit de Okay-ploeg eindigde in de vierde en laatste race uit de natuurijscyclus als tweede achter Simon Schouten en dat was voldoende voor de eindzege.

In Falun maakten Vreugdenhil, Schouten, Niels Mesu en Rick Smit nog kans op de hoofdprijs. De eerste twee zaten in de kopgroep van zeven, de andere twee niet.

In de slotfase van de wedstrijd over 150 km reden Schouten en Vreugdenhil zelfs samen weg uit die groep, maar ze werden teruggepakt, waarna Schouten, die woensdag ook al zegevierde in Lulea, de snelste was in de eindsprint.