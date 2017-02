Van paus tot motormuis: de Jaarbeurs bestaat 100 jaar

Terwijl op de beursvloer de motoren ronken tijdens de jaarlijkse Motorbeurs, vieren de hallen eromheen hun honderdste verjaardag. De Jaarbeurs in Utrecht is jarig.

In het hallencomplex op een steenworp afstand van Utrecht Centraal is de afgelopen eeuw van alles georganiseerd, van sportevenementen tot concerten en missen. Het idee voor de beurs ontstond in de Eerste Wereldoorlog. De wereld stond in brand, dus de internationale handel nam af.