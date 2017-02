Kipsang snel in marathon Tokio, maar geen record

Wilson Kipsang is winnaar geworden van de marathon van Tokio, de eerste van de zes majors in dit seizoen. De Keniaan kwam in 2.03.58 over de finish.

Kipsang bracht in 2013 het wereldrecord in Berlijn op 2.03.23, maar zag een jaar later zijn landgenoot Dennis Kimetto het record tot 2.02.57 aanscherpen. Kipsang deed op het nieuwe parcours in Tokio een gooi naar het record, maar bleef daar een minuut boven.