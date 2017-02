Auto rijdt in op toeschouwers Mardi Gras in New Orleans

In New Orleans zijn zeker twintig mensen gewond geraakt toen een auto inreed op toeschouwers van de jaarlijkse Mardi Gras-parade door de stad. Volgens een politiewoordvoerder zijn de gewonden niet in levensgevaar.

Onder de gewonden zijn jonge kinderen. Het aantal gewonden kan nog oplopen, zegt de politie.

Geen terroristische actie

De bestuurder van de auto is opgepakt. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed. De politie zegt dat het waarschijnlijk niet om een terroristische actie gaat.

Een ooggetuige zegt dat de bestuurder er na de crash uitzag alsof hij niet besefte wat er was gebeurd.

Louisiana

Mardi Gras is een soort carnaval dat vooral gevierd wordt in de Amerikaanse staat Louisiana. In onder meer de steden New Orleans en Mobile komen mensen in gekleurde kleding kijken naar verschillende optochten.

De meest gebruikte kleuren kleding zijn paars, goud en groen. Die kleuren staan voor respectievelijk gerechtigheid, kracht en vertrouwen.