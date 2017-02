Opnieuw grote storing bij Ziggo

Ziggo heeft opnieuw last van een grote storing. Uit veel delen van het land komen meldingen van klanten over traag internet of problemen bij tv kijken.

De storing begon gisteravond om 19.00 uur. Volgens website Allestoringen.nl waren er op het hoogtepunt rond middernacht 688 meldingen.

Op sociale media regende het klachten. Pogingen om de klantenservice te bereiken haalden niets uit. Op zijn website meldt Ziggo dat die afdeling door de storing niet bereikbaar is en dat er hard wordt gewerkt om het probleem op te lossen. Over de oorzaak van de storing is niets bekend.

Vrijdag had het telecombedrijf ook last van een storing. Klanten klaagden over traag internet.