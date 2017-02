Nuis wil liever wereldtitel dan wereldrecord

Jorien ter Mors staat na twee afstanden derde in het klassement. Ook zij reed een Nederlands record op de 1.000 meter. Dat was opvallend, want tot nu toe was Ter Mors bezig aan een teleurstellend seizoen, mede doordat ze twee keer ziek werd. Haar snelle tijd (1.12,53) kwam voor Ter Mors zelf ook wel redelijk als een verrassing.

"Ik hoopte dat ik dit kon. Ik wist dat het in me zat, het was er alleen nog niet uitgekomen dit jaar. Ik ben superblij dat die slotronde eindelijk een keer goed ging. Daar moet ik het winnen", aldus Ter Mors.

"Het is elke keer zoeken. Het kan best zo zijn dat het er zondag niet is. Ik bekijk het gewoon per dag."

Is Kodaira nog te kloppen?

Vandaag wil Ter Mors weer zo'n goede 1.000 meter rijden. Maar het goud lijkt bij de vrouwen al vergeven. De Japanse Nao Kodaira won beide afstanden en heeft 0,69 seconde voorsprong op de nummer twee, Heather Bergsma.

"Als ze niets geks doet wel ja", beaamt Ter Mors. "De rest van de plekken ligt nog wel open."