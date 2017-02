'Nieuwe trainer Sifan Hassan opnieuw in opspraak'

Salazar diende zijn atleten het niet verboden aminozuur L-carnitine toe. Dat zou volgens de Amerikaan dezelfde effecten hebben als illegale bloeddoping. De manier van toedienen is echter een probleem omdat een infuus waarbij meer dan 50 milliliter binnen zes uur wordt toegediend sowieso is verboden.

Lance Armstrong

Salazar nam in het verleden zelfs contact op met Lance Armstrong. "Bel me zo snel mogelijk Lance. We hebben getest en de resultaten zijn fantastisch", aldus de atletiektrainer in een e-mail aan de wielrenner.

Farah & Rupp

Hassan traint sinds december bij Salazar, die naast de Nederlandse atlete ook de uiterst succesvolle Brit Mo Farah en de Amerikaanse topper Galen Rupp onder zijn hoede heeft.

In 2015 werd Salazar door een documentaire van het BBC-onderzoeksprogramma Panorama al aan doping gekoppeld. Hij zou zijn atleten, onder wie Rupp, testosteron hebben gegeven.