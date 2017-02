Bij een auto-ongeluk in Groningen zijn gisteravond een jongen van 19 uit Kantens en een meisje van 16 uit Middelstum om het leven gekomen. Het gebeurde op de N999 in Zandeweer, in het uiterste noorden van de provincie.

Het ging mis rond 21.30 uur. Na een stuurcorrectie kwam de auto tegen een boom terecht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.