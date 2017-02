Februaristaking van 25 februari 1941 herdacht in Amsterdam

In Amsterdam is de Februaristaking herdacht, van februari 1941. Die staat bekend als het enige openlijke en massale protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Aanleiding voor de staking waren de eerste razzia's in Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen werden opgepakt.

De herdenking begon bij het monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Namens het gemeentebestuur van Amsterdam was locoburgemeester Laurens Ivens (SP) bij de herdenking. Voorzitter Joke Koningh van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 sprak over de aanleiding voor de staking destijds.

"Amsterdammers protesteerden zo tegen de onmenselijke wijze waarop de Duitse bezetter hun Joodse medeburgers behandelden. Zij kwamen toen in verzet omdat ze niet konden accepteren dat een deel van de bevolking zwaar gediscrimineerd en vernederd werd", zei Koningh.

Staking ook buiten Amsterdam

De staking breidde zich uit naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. De Duitse bezetter brak de staking met geweld en intimidatie. Hierbij vielen negen doden en 24 zwaargewonden. Veel stakers werden gevangengenomen. Na twee dagen was de staking voorbij.