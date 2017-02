Franse finalisten in Marseille: Tsonga-Pouille

Het ATP-toernooi van Marseille krijgt een Franse finale: Jo-Wilfried Tsonga (2) kruist zondag bij het indoortoernooi de degens met Lucas Pouille (4).

Tweevoudig winnaar Tsonga, vorige week winnaar in Rotterdam, wees titelhouder Nick Kyrgios (Aus,3) met 7-6 (5), 2-6, 6-4 terug.

De Australiër sloeg 16 aces, maakte net als Tsonga 97 punten, maar kreeg in de derde set geen breekkansen. Tsonga won dankzij een break in de derde game.

Gasquet liet vijf breekkansen liggen in set een en zag Pouille toeslaan op zijn zevende (derde setpunt).

In het vervolg stond Pouille in een mum van tijd op 5-0. Gasquet knokte nog wel terug, maar toereikend was het niet: 5-7, 3-6.