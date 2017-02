Visser maakt try voor winnende Schotten

Schotland heeft op het eigen Murrayfield de tweede zege in het zeslandentoernooi geboekt. Mede door een try van uitblinker Tim Visser werd Wales voor het eerst in tien jaar door de Schotten geklopt: 29-13.

De bezoekers gingen de rust in met een 13-9 voorsprong, maar in de tweede helft sloegen de Schotten toe.

De eerste try na de pauze kwam op naam van Tommy Seymour en vervolgens drukte Visser op aangeven van Stuart Hogg de bal achter de doellijn.

Door de zege gaat Schotland voorlopig aan de leiding in het zeslandentoernooi. Ierland en Frankrijk treffen elkaar later zaterdag nog. Engeland speelt zondag tegen Italië.