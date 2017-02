'Mondriaan' uit kringloopwinkel voor 8000 euro verkocht

Ook bij de bezoekers en de bieders zijn er twijfels: de een denk dat hij nep is, de ander ziet het wel voor zich. "Ik had echt niet verwacht dat er zo veel geld op geboden zou worden", vertelt een bezoeker. "Ik dacht eerder aan 2000 euro, maar 8000 is wel veel geld. Dan moet je wel zeker van je zaak zijn", vindt hij.

Voor de kringloopwinkel klinkt 8000 euro als muziek in de oren, ze kunnen het geld namelijk goed gebruiken. "Hoe meer de veiling opbrengt, hoe meer mensen wij aan een baan kunnen helpen", legt bedrijfsleider Francien Keers uit. "Wij werken namelijk zonder winst. Al het geld wordt gestoken in het betalen van arbeiders. Dus dit is heel fijn."

Het blijft dus voorlopig nog een mysterie of het een echte Mondriaan is of niet. De bieders, die anoniem wilden blijven, hebben dus of een koopje of een kringloopschilderijtje van 8000 euro.