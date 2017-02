'Gezochte Nederlander in beleggersfraudezaak Golden Sun opgepakt'

Op het vliegveld van Bangkok is een Nederlander opgepakt die al jaren wordt gezocht, melden media in Thailand. Olav B. heeft met anderen honderden beleggers opgelicht die dachten dat ze via Golden Sun Resorts investeerden in luxe vakantievilla's in Turkije.

B. werd herkend en opgepakt op de luchthaven toen hij daar iemand wilde ontmoeten, schrijven Thaise kranten. De man stond op een opsporingslijst van Interpol.

Azuurblauwe zee

Golden Sun Resorts was een investeringsproject van het bedrijf Hooghuys en Versteeghe, dat mede is opgericht door B. Met mooie folders met witte stranden en een azuurblauwe zee en beloftes van mooie rendementen werden beleggers overgehaald om te investeren in een luxe resort in Turkije. Honderden Nederlandse en Europese beleggers hapten toe en maakten in totaal miljoenen euro's over.

De eerste problemen kwamen aan het licht toen een bedrijf uit Bussum een kort geding won omdat er materiaal uit een folder was gebruikt in brochures van Golden Sun Resorts. Enige tijd later kregen beleggers en huisbankier ABN Amro geen contact meer met Hooghuys en Versteeghe en bleken B. en enkele anderen met de noorderzon vertrokken.

In 2008 kende de rechtbank een Amsterdam een vordering toe van ruim tien miljoen euro aan een grote groep opgelichte beleggers, maar het opgehaalde geld is spoorloos.