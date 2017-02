Van Avermaet volgt zichzelf op in Omloop Het Nieuwsblad

De eerste grote schifting ontstond na een enorme valpartij op de Donderij, de derde van in totaal tien kasseistroken op 62 kilometer van de streep, met Alexander Kristoff en Tom Boonen - die in zijn laatste maanden als renner de Omloop aan zijn palmares had willen toevoegen - als voornaamste slachtoffers.

Ook Tom Leezer en Lars Boom (Lotto-Jumbo) kwamen ten val en moesten de strijd staken.