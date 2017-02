Brand wint Omloop Het Nieuwsblad voor Blaak en Van Vleuten

Lucinda Brand heeft de twaalfde editie van de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De renster van Sunweb kwam in de 122 kilometer lange koers met start en finish in Gent solo over de finish. Met Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten kreeg de Omloop een volledig Nederlands podium.

Het trio maakte deel uit van een groep koploopsters met Elisa Longo Borghini, Amanda Spratt en nog een vierde Nederlandse, Ellen van Dijk. In de slotfase werd Brand bij een eerste demarrage nog teruggehaald, maar haar tweede poging was raak.

Brand, in 2015 nog Nederlands kampioene op de weg, timmert ook als veldrijdster aan de weg. In oktober werd ze tweede bij de EK, achter Thalita de Jong.