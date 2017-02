De politie heeft gisteravond een man in een Amsterdamse peeskamer aangehouden, omdat hij een prostituee zou hebben overvallen en mishandeld.

Volgens NH Nieuws kreeg de politie de melding via een speciale telefoon, die prostituees kunnen gebruiken in noodgevallen. Agenten renden naar de steeg en zagen daar een grote groep mensen bij een peeskamer naar binnen staren.

Daar werd de man in bedwang gehouden, door wie is niet duidelijk. De overvaller is aangehouden en overgebracht naar het hoofdbureau.