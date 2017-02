Cabaretier Henk Elsink (81) overleden

Cabaretier Henk Elsink is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en is gisteren gestorven, meldt zijn dochter aan de NOS. De carrière van Henk Elsink omspande meer dan veertig jaar.

Na verschillende revues in zijn kinder- en tienerjaren trad Elsink in 1956 op in het revuecafé van Tom Manders en dat bleek een schot in de roos. Hij verscheen in de jaren daarna steeds vaker op radio en televisie, onder anderen bij het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk. In de jaren 60 en 70 ontving hij bekenden uit de amusementswereld in zijn Amsterdamse cabaretrestaurant de Koopermoolen.

Daarna was Elsink met onemanshows te zien in de theaters. Een bekende conference uit die tijd is Harm met de Harp, waarin hij een stereotiep beeld van een homoseksueel gaf, iets waarop vanuit homoseksuele kring veel kritiek kwam. Bekend werd ook De Supporter, waarin hij met een voetbaltoeter schunnige woorden overstemt. Voor zijn shows kreeg hij in 1973 de Gouden Harp.

In 1988 stopte de in Enschede geboren Elsink plotseling met cabaret. Hij emigreerde naar Spanje, waar hij tot 2005 zou blijven wonen. Op Mallorca schreef hij thrillers.