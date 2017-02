Kritische Koeman kijkt uit naar Feyenoord-PSV

Koeman volgt het Nederlandse voetbal op de voet en over het niveau en de manier van voetballen in de eredivisie heeft hij een scherpe mening. Daarover later meer, eerst kijkt de trainer van Everton vooruit naar Feyenoord-PSV.

Kampioensdruk

De Rotterdammers staan bovenaan in de eredivisie. De Eindhovenaren staan op acht punten derde. "De druk bij PSV is groter. Als het zondag niet goed afloopt, is het kampioenschap weg", denkt Koeman, die bij zowel Feyenoord als PSV trainer en speler was.

"PSV heeft vaker met die kampioensdruk gespeeld dan Feyenoord, maar bij Feyenoord zijn bijvoorbeeld Dirk Kuijt, Karim El Ahmadi en Eljero Elia ook geen beginners meer."