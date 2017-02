Sanne Wevers keert terug met WB-zilver in Melbourne

Turnster Sanne Wevers heeft zilver gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Melbourne. De olympisch kampioene kwam op het onderdeel balk tot een score van 14,500.

Voor de 25-jarige Wevers was het haar eerste wedstrijd sinds haar olympische zege in augustus in Rio de Janeiro. De Friezin was donderdag derde geworden in de kwalificatie, maar deed het nu dus iets beter.

De Sportvrouw van het Jaar, die zich voorbereidt op de EK in Cluj in april, probeerde enkele nieuwe elementen uit. Aan het einde van de vrijwel vlekkeloze oefening was er wel een kleine wiebel. Wevers moest uiteindelijk alleen de Chinese Tinting Liu (14,766) voor zich dulden. Emily Little won brons.