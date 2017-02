VVD-lijstduwer Van der Weijden gelooft in stimuleren en zelf doen

Eigenlijk had olympisch kampioen openwaterzwemmen Maarten van der Weijden donderdag met de VVD de stad in gewild om het gesprek aan te gaan met kiezers. Maar storm Doris hield de VVD-koffiebus in de garage. En dus moet Van der Weijden, met zijn plek 80 lijstduwer van de partij, nog even geduld hebben voordat hij zijn liberale bijdrage op straat mag leveren.

Wie Van der Weijden het VVD-gedachtegoed hoort uitdragen, bespeurt een doorgewinterd politicus. "Het is goed om te beseffen, als je naar de cijfers kijkt en naar de stand van het land, dat we er nog nooit zo goed voor hebben gestaan als nu. Er zijn zoveel werkenden, de economie groeit weer. We hebben een moeilijke tijd gehad in de crisis, de afgelopen vier, vijf jaar. We hebben moeilijke maatregelen moeten nemen. Maar we staan er nu wel goed voor."