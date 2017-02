Sociale media voor politieke partijen: géén journalisten, da's wel lekker

Meer dan ooit wordt deze verkiezingsstrijd uitgevochten via sociale media. De budgetten voor online campagnevoeren zijn verveelvoudigd ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen. Want via Facebook, Instagram en Twitter krijgen de partijen hun boodschap relatief eenvoudig en ongefilterd in de tijdlijn van grote groepen kiezers.

Het is bijna ondenkbaar anno 2017: een politieke partij zonder Facebookpagina, eigen videodienst en webcare-afdeling. In de digitale war room van D66 zitten snelle twintigers achter laptops, tablets en smartphones. Ze houden continu in de gaten wat er over D66 verschijnt op sociale media.

Op een groot scherm in het midden van de ruimte verschijnen grafiekjes en tabellen. Daaruit valt af te lezen hoe het sentiment is in de berichten over D66 en lijsttrekker Alexander Pechtold, waar de berichten vandaan komen en hoe dat alles zich verhoudt tot andere partijen.

Bijna net zoveel als het journaal

Sjoerd Sjoerdsma is campagneleider van D66: "We zijn hier dag en nacht bezig om te reageren op iedereen die een vraag of opmerking heeft over D66. Normaal gesproken kunnen mensen nooit iets terugzeggen en dat kan op Twitter en Facebook wel. Het is veel makkelijker geworden om met heel grote groepen kiezers te spreken. Met een goed filmpje bereiken we via Facebook soms wel 1,7 miljoen mensen, bijna net zoveel als het Journaal."