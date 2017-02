Wekdienst van 25 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Veel partijen trekken het land in om kiezers voor zich te winnen. Zo deelt VVD-lijsttrekker Rutte koffie uit in Wormerveer en flyert D66-leider Pechtold in Almere. Houd ons campagneblog in de gaten voor het laatste nieuws rondom de verkiezingsstrijd.

De Februaristaking wordt vandaag herdacht in Amsterdam. De staking in 1941 was een grootschalige verzetsactie tegen de Jodenvervolging door de Duitse bezetters. De ceremonie bij monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein begint om 17.00 uur.

De ANWB waarschuwt automobilisten die op wintersport gaan voor flinke files. In Duitsland, België en Frankrijk is dit weekeinde de vakantie begonnen en dat betekent veel verkeer op de weg.

Carnavalfans kunnen genieten van de eerste optochten. Van Boskamp (Overijssel) tot Kloosterzande (Zeeland): in tientallen dorpen en steden rijden vandaag praalwagens rond.

Fijne dag!