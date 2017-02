'Banken moeten oplichten van ouderen samen aanpakken'

Banken moeten beter samenwerken bij het bestrijden van financieel misbruik van ouderen. Dat zegt staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA). Jaarlijks komen tienduizenden gevallen van oplichting van ouderen aan het licht. Dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Veel ouderen doen geen aangifte omdat ze zich schamen of afhankelijk zijn van de oplichter.

Financieel misbruik van ouderen komt in veel vormen voor; van eigen boodschappen betalen met de pinpas van oma, zonder dat zij het weet, tot een bejaarde buurvrouw een koopcontract voor de woning laten tekenen, met als prijs 1 euro. Er was een overheidscampagne en banken doen van alles om ouderen ervoor te behoeden, maar de inspanningen verschillen van bank tot bank.

Van Rijn wil met zijn oproep de banken een extra duwtje geven om tot een gezamenlijke aanpak te komen, die voor alle banken geldt. "Ik zie dat er heel mooie voorbeelden zijn", zegt Van Rijn. "Actieve banken die nadenken over hoe ze ouderen kunnen helpen. En er zijn banken die daar wat minder aan doen. Ik vraag aan de banken: ga nou eens bij elkaar zitten en verzamel de goeie voorbeelden. En kom gezamenlijk met een plan om als banken het nodige te doen aan het bestrijden van misbruik."

Van Rijn zegt dat hij een gezamenlijke aanpak niet kan afdwingen. "Maar het is ook in het belang van de banken zelf, want er komen steeds meer ouderen. Als er banken zijn die heel goed op hun ouderen letten, zullen dat ook aantrekkelijke banken zijn."