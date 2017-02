NS gaat meer dan duizend extra rijtuigen inzetten

De NS zet de komende vijf jaar 37 procent meer rijtuigen in. Het is een maatregel tegen overvolle treinen. Met de extra rijtuigen kunnen volgens NS-topman Roger van Boxtel zeker 21 procent meer reizigers worden vervoerd.

Van Boxtel maakt zijn plannen dinsdag bekend tijdens de presentatie van het jaarverslag. Volgens hem is er een Deltaplan voor het spoor nodig. "Anders loopt Nederland hopeloos vast", zegt Van Boxtel in De Telegraaf. Het aantal NS-rijtuigen stijgt tot 2022 van 2966 naar 4077. Onder de 1100 extra rijtuigen zijn 58 Flirt-sprinters, 118 CAF-sprinters en 79 Alstom-intercity's. De nieuwe intercity's moeten ook op de hogesnelheidslijn kunnen rijden.

Van Boxtel erkent dat het heel druk in de trein zal blijven tijdens de spitsuren, ook omdat NS nu al treinen met maximale lengte inzet. Naar verwachting neemt het aantal treinreizigers tot 2022 met 15 procent toe. Volgens Van Boxtel is er dan ook meer nodig om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. In het totaalplan dat hij voorstaat, gaat het met name om de grootste steden, waar de problemen met overvolle treinen zich opstapelen.

Kritiek

De belangenclub Maatschappij Voor Beter OV heeft veel kritiek op de plannen. Voorzitter Rikus Spithorst noemt het mosterd na de maaltijd. Volgens hem heeft de NS in het verleden veel krediet verspeeld en geloven steeds meer reizigers er niet meer in. Volgens hem is spreiding van forensen en studenten hard nodig.

Spoorbeheerder ProRail voorziet problemen door het grote aantal treinen. Het aantal parkeerplaatsen voor de treinen is niet genoeg en moet worden uitgebreid.