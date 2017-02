'Commissaris Jacques Tichelaar hielp schoonzus aan opdracht'

Commissaris van de koning in Drenthe Jacques Tichelaar heeft zich in 2015 bemoeid met de toewijzing van een ontwerpopdracht, die uiteindelijk bij zijn schoonzus terechtkwam. Dat schrijven Dagblad van het Noorden en de Volkskrant na een gezamenlijk onderzoek.

De opdracht, de herinrichting van een rijksmonument in Assen, was aanvankelijk aan een ander gegeven. Na een interventie ging de opdracht naar Karin Klinkenberg, een schoonzus van Tichelaar.

Excuusbrief

Zij verdiende uiteindelijk ruim 3100 euro met de opdracht. De interieurontwerpster aan wie de opdracht oorspronkelijk was toebedeeld, werd met 3500 euro schadeloos gesteld. Ook kreeg zij van Tichelaar een vervangende opdracht en een brief met excuses.

Volgens de kranten ontkent Tichelaar dat hij bewust zijn schoonzus naar voren heeft geschoven. Hij zegt dat hem pas later in het traject duidelijk werd dat het om een familielied ging.

Vermenging van belangen

Tichelaar kwam in 2013 in opspraak toen hij als commissaris van de koning had bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en zijn zwager Jos Nijland; horeca-ondernemer en echtgenoot van Klinkenberg. Destijds beloofde Tichelaar Provinciale Staten nooit meer voor een familielid te bemiddelen.

Volgens de provinciale integriteitsregels moet de commissaris iedere schijn van vermenging van belangen vermijden.