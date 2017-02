Zoon van Pelé moet 13 jaar de gevangenis in

Een zoon van de Braziliaanse voetballegende Pelé moet bijna dertien jaar de cel in voor het witwassen van drugsgeld in 2005. De 46-jarige Edinho werd hiervoor in 2014 al tot 33 jaar celstraf veroordeeld, maar ging in beroep. Een hogere rechter heeft de straf nu verlaagd tot twaalf jaar en tien maanden.

Edinho blijft bij zijn onschuld, zo zei hij na de uitspraak tegen journalisten. "Ik word beschuldigd van witwassen, maar dat heb ik nooit gedaan. Er is geen bewijs. Ik ontken niet dat ik bevriend ben met andere verdachten, maar ik heb zelf nooit geld witgewassen." Edinho, die eigelijk Edson Cholbi do Nascimento heet, zegt de veroordeling aan te zullen vechten.

Wereldkampioen

Zijn vader, de 76-jarige Pelé (voluit Edson Arantas do Nascimento), was een van de beste voetballers aller tijden. Hij werd met het Braziliaanse nationale elftal drie keer wereldkampioen. In zijn carrière maakte hij ruim 1200 doelpunten in bijna 1400 wedstrijden.

Zoon Edinho is oud-keeper van onder meer de Braziliaanse club Santos, waar ook Pelé lange tijd speelde. Edinho heeft al eens vastgezeten voor drugshandel.