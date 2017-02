'Faris K. schepte op tegen vrouwen over beveiliging Wilders'

Faris K., de geschorste beveiliger van Geert Wilders, schepte tegen twee vrouwen op over kwetsbare plekken in de beveiliging van de PVV-leider. Dat zei zijn advocaat Peter Plasman in Nieuwsuur.

K. werd afgelopen maandag aangehouden. Hij zou informatie hebben gelekt over de beveiliging van Wilders naar een Nederlands-Marokkaanse misdaadorganisatie, maar het OM ontkende dat vandaag. Volgens Plasman heeft zijn cliënt in de privésfeer informatie over zijn werk gelekt. "Hij sprak in brede zin over zijn werk. Het was een beetje opscheppen tegenover vrouwen."