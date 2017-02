Cambuur heeft niets aan zege op MVV, periodetitel Jong Ajax

VVV gaat vrolijk door

VVV presteerde verreweg het beste in de derde periode en versloeg ook Achilles'29: 4-0. Dat betekende de achtste zege in negen wedstrijden voor de Limburgers, die dus al verzekerd waren van de nacompetitie. Waarschijnlijk heeft VVV die titel niet eens nodig; het gat met Volendam, de eerste ploeg die ook mag promoveren, is al veertien punten.

Achilles deed zichzelf vooral de das om door dramatisch te verdedigen. Vito van Crooy kon na zes minuten ongehinderd doorlopen voor de 1-0 en drie minuten later schoot Joey Sleegers de 2-0 binnen, nadat hij de bal simpel had opgepikt. Ralf Seuntjens zorgde binnen het half uur voor de 3-0. In de slotfase maakte Van Crooy de vierde.