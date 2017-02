Presidentskandidaat Fillon verder in het nauw door 'Penelopegate'

De zaak van mogelijke fraude door de conservatieve presidentskandidaat François Fillon wordt voorgelegd aan een Franse onderzoeksrechter. Justitie heeft al uitgebreid onderzoek gedaan en ziet voldoende aanwijzingen om er een officiële zaak van te maken.

Fillon wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw Penelope en twee kinderen heeft laten betalen voor werk als politiek assistent dat ze nooit hebben gedaan. Het gaat om vergoedingen van bij elkaar bijna 1 miljoen euro.

De Franse politicus is kandidaat voor de partij Les Républicains. Hij leek eerst kansrijk te zijn, maar hij zakte steeds verder weg in de peilingen na onthullingen van het satirische weekblad Le Canard Enchainé over de mogelijke fraude met salarissen.

Fillon heeft steeds gezegd dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Penelope heeft achter de schermen veel werk verzet en dat was volkomen legaal, zei hij over de kwestie die in Frankrijk al Penelopegate wordt genoemd. Hij erkende wel dat het inhuren van zijn vrouw en later zijn kinderen nu niet meer door de Franse kiezer zou worden geaccepteerd.

Huiszoeking

Hij zei op 6 februari dat hij zich pas uit de presidentsrace zal terugtrekken als hij officieel in staat van beschuldiging wordt gesteld. Later was hij nog stelliger en zei hij dat hij ook in het geval van een officiële aanklacht kandidaat voor het Élysée blijft.

In het vooronderzoek heeft justitie onder meer huiszoeking bij de Fillons gedaan en de twee ook uitgebreid verhoord.