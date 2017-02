Ranieri: mijn droom is dood

Zijn ontslag bij Leicester City is hard aangekomen. "Gisteren is mijn droom gestorven", schrijft de 65-jarige Claudio Ranieri in een verklaring. "Na de euforie van vorig seizoen was mijn enige droom om voor altijd bij Leicester te blijven, de club waarvan ik hou. Tot mijn grote verdriet mag het niet zo zijn."

Ranieri bedankt zijn familie, assistenten, journalisten, spelers en bovenal de fans. "Jullie sloten me vanaf de eerste dag in jullie harten en hielden van me. Ik hou ook van jullie. Niemand kan ooit de herinneringen wegnemen aan wat we samen hebben gepresteerd. Het was een eer en genoegen om met jullie allemaal kampioen te worden."