Skeletonster Bos zeventiende na eerste dag WK

Dukurs de snelste bij mannen

Bij de mannen is Martins Dukurs op weg naar de wereldtitel. De Let was in beide runs de snelste. De Rus Nikita Tregibov heeft al driekwart seconde achterstand. De Duitser Axel Jungk bezet op 0,86 seconde de derde plaats.

De Nederlandse Ghanees Akwasi Frimpong is na twee runs 44ste en laatste. De WK-debutant vond zijn naam in de eerste run op de laatste plaats terug, maar hield in de tweede run de Sloveen Denis Lorencic achter zich. De start van de Afrikaan was in beide runs goed, maar het kostte hem moeite het juiste spoor te houden in de baan.

De mannenwedstrijd wordt zondagmorgen beslist met run drie en vier.