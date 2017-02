Werkstraf voor Statenlid dat erfenis tante verduisterde

Een voormalig Statenlid van de VVD uit Flevoland heeft een werkstraf van 180 uur gekregen. Volgens de rechter is bewezen dat hij een groot deel van de erfenis van zijn overleden tante heeft verduisterd.

De 61-jarige Huib van Vliet werd in 2009 aangewezen als bewindvoerder van zijn tante. Toen ze overleed maakte hij 110.000 euro over aan zichzelf en zijn vrouw. Ook eigende hij zich 8000 euro toe voor de gemaakte kosten, meldt Omroep Flevoland.

Van Vliet vond dat hij recht had op het geld, maar de boedel was nog niet verdeeld. Een andere erfgenaam stapte vervolgens naar de rechter. Uit een latere berekening bleek dat Van Vliet recht heeft op 94.000 euro uit de erfenis. Hij heeft in de rechtszaal toegegeven een fout te hebben gemaakt, maar hij zei niet bewust iets strafbaars te hebben gedaan.

Huib van Vliet stapte in oktober vorig jaar op vanwege de affaire. Hij was in de VVD-fractie van de Provinciale Staten verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën en Economie.