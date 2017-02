Spelers AZ maken gebaar naar fans

De fans van AZ die de historische afgang bij Olympique Lyonnais (7-1) hebben meegemaakt, worden door de spelers van AZ enigszins gecompenseerd. De 660 supporters krijgen ieder één kaart voor een uitduel naar keuze. Het gaat om de resterende vier uitwedstrijden, tegen Feyenoord, Ajax, Heracles Almelo of NEC.

"We hebben onszelf en iedereen die aan AZ verbonden is met deze wedstrijd een slechte dienst bewezen", licht aanvoerder Ron Vlaar toe op de clubsite. "Ook beseffen we dat we de supporters in de steek hebben gelaten."

AZ evenaarde donderdag de zwaarste nederlaag ooit van een Nederlandse club in een Europese wedstrijd. "Wij willen als spelersgroep een gebaar maken", aldus Vlaar. "Of dit een compensatie is voor gisteren mag iedereen zelf bepalen, maar dit is het minste wat wij kunnen doen."