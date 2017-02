KNVB-directeur De Jong: verzwijgen voorkeur zou hypocriet zijn

PSV-trainer Phillip Cocu was op z'n zachtst gezegd 'not amused' toen hij hoorde dat KNVB-directeur Gijs de Jong in een column liet weten Feyenoord het liefst te zien winnen komende zondag.

In gesprek met de NOS laat De Jong weten dat er niet al te zwaar aan zijn woorden getild moet worden. "Voetballiefhebbers hebben voorkeuren en als je die verzwijgt, zou dat hypocriet zijn. Volgens mij is er niemand die mij van enige vooringenomenheid kan betichten."

Geschrokken van alle ophef is De Jong niet, wel benadrukt hij dat niemand bang hoeft te zijn voor een complot tegen de Eindhovenaren.

"Maar niemand hoeft bang te zijn dat we niet oprecht of objectief zouden handelen. Er is geen sprake van een dubbele agenda. Het gaat gewoon over voetbal, voetbal is leuk en daar hebben we het graag over. En dat is ook de bedoeling van de column."