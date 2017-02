Elastiekjes en ibuprofen houden marathonschaatsers op de been

Frank Vreugdenhil, de winnaar van vorig jaar in Falun, verdedigt zijn leidende positie in het klassement. Hij voorspelt een afvalrace. "Kneiterharde wind, zwaar ijs", constateert hij na zijn verkenningstochtje in Falun. "Dat gaat een knaller van een wedstrijd worden."

'Kom op Jouke, staan!'

Vreugdenhil verheugt zich op de slijtageslag. Dat geldt niet voor Jouke Hoogeveen. De winnaar van de vorige editie in Falun, alweer zijn vierde Grand Prix-zege in totaal, zou tot de favorieten hebben behoord. Als het afgelopen woensdag in Lulea niet gruwelijk mis was gegaan.

De aanvaller pur sang was in erbarmelijke omstandigheden net in de aanval gegaan, toen hij hard onderuit ging. "Kom op Jouke, staan!", riep een passerende teamgenoot nog, maar dat was tegen dovemansoren.