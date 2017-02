Schilderij met blote vrouw 'te seksueel'' voor Facebook

Facebook weigert een advertentie van het Gorsselse museum More te verspreiden omdat er een schilderij met een blote vrouw op te zien is. Op het schilderij Darstellung der Freiheit van de Duitse schilder Johannes Grützke staat de blote vrouw met de rug naar de kijker.

Volgens het museum werd de advertentie in eerste instantie automatisch geaccepteerd, maar vannacht alsnog geweigerd. De inhoud zou te 'seksueel getint' zijn. Woordvoerder Ellen van Slagmaat is verontwaardigd: "Als dit het beleid is, hoe moet dat nou met de Westerse kunst van de afgelopen 2000 jaar? Die zit vol met naakte mensen".

Overigens is de poster van de tentoonstelling, met daarop het schilderij, wel nog op de eigen Facebookpagina van het museum te zien.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat een schilderij van het museum wordt geweigerd. Eerder gebeurde dat met Hollandsche Maagd II van schilder Pyke Koch. Van Slagmaat: "We waren er toen niet op verdacht omdat daarin nog veel minder bloot te zien is. We hebben toen protest aangetekend, maar dat haalde niets uit".