Militaire 'dienstplicht' nu ook voor vrouwen

De militaire dienstplicht geldt vanaf volgend jaar ook voor vrouwen. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Hennis. Zij wil dat de wet die de dienstplicht regelt wordt gewijzigd.

Aangezien de dienstplicht in Nederland sinds 1997 is opgeschort, verandert er in de praktijk niets. Nederland heeft een beroepsleger en de Tweede Kamer voelt er niets voor dat de dienstplicht weer wordt ingevoerd.

Nu krijgt iedere jongen wel een brief als hij zeventien is, met de mededeling dat hij dienstplichtig is. Een meisje van zeventien krijgt straks ook zo'n oproep, maar in dienst hoeft dus niemand.

Gelijke behandeling

Het kabinet wil dat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld. Tot nu toe wilde het ministerie van Defensie vrouwen ontzien, omdat ze druk waren met een inhaalslag op de arbeidsmarkt.

Minister Hennis vindt dat vrouwen inmiddels vrijwel even hoog zijn opgeleid als mannen en dat gelijke behandeling sowieso zwaarder moet wegen dan het compenseren van achterstanden.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer.