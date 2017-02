Cocu verbaasd over 'zorgwekkende' uitlatingen KNVB-directeur

PSV-trainer Phillip Cocu vindt het "zorgwekkend" dat KNVB-directeur Gijs de Jong zich in het openbaar heeft uitgesproken over zijn voorkeur voor Feyenoord in aanloop naar de competitietopper van zondag.

De Jong liet donderdag in zijn column weten komende zondag "een keertje voor Feyenoord te duimen. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat", schreef de directeur. "Die ongelooflijk grote club Feyenoord, komend van zo ver (...), eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel."

Kritiek Cocu

Cocu is niet blij met de uitspraken. "Als je een column schrijft, dan heb je er goed over nagedacht. Ik vind het zorgwekkend dat een KNVB-directeur dit zegt, of het nou over Ajax, Feyenoord of PSV gaat. Het lijkt me dat je dit vanuit die positie helemaal niet moet doen."