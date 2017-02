Van Bronckhorst: kunnen goede zaken doen tegen concurrent

Bij Feyenoord keert Tony Vilhena terug in de basiself. De middenvelder werd gespaard tegen ADO Den Haag, omdat een gele kaart hem een schorsing zou opleveren. Feyenoord won moeizaam met 1-0.

"Het was na de winterstop onze minste wedstrijd. Het ging moeizaam, ook in balbezit. Op een moeilijk bespeelbaar veld. We kwamen niet in ons normale ritme, zondag hebben we Vilhena er weer bij, zijn de omstandigheden en de tegenstander anders", voorspelde Van Bronckhorst een beter optreden van zijn ploeg.