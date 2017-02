Duitse politici vrezen komst van Erdogan

In Duitsland groeit het verzet tegen een mogelijk campagnebezoek van de Turkse president Erdogan. Naar verluidt wil Erdogan in maart naar de deelstaat Noordrijn-Westfalen komen om onder Duitse Turken stemmen te werven voor zijn referendum over grondwetswijzigingen en de overstap naar een presidentieel systeem. Daarmee kan hij veel macht naar zich toe trekken.

De Turkse regering heeft de plannen nog niet bevestigd, maar toch is er al veel kritiek. De minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Ralph Jäger, heeft Merkel gevraagd om het bezoek te verbieden. "De vrijheid van meningsuiting hier mag niet worden misbruikt om reclame te maken voor een grondwetswijziging in Turkije die grondrechten inperkt en de doodstraf weer invoert", zegt hij.

Er komen steeds meer politici bij die de regering vragen om een verbod. "We moeten alle politieke en juridische mogelijkheden aanboren om Erdogans bezoek tegen te houden", zei CDU-politicus Wolfgang Bosbach tegen Deutschlandfunk. Hij is niet alleen tegen het werven van stemmen, maar volgens Bosbach "importeert Erdogan hiermee ook conflicten naar Duitsland, die met geweld uitgevochten zouden kunnen worden".

Vrijheid van vereniging

De bondsregering reageert tot nu toe terughoudend op de oproepen. Gewezen wordt op het recht op vereniging in de grondwet en op het feit dat het een zaak van de deelstaat zelf is om hier toezicht op te houden.

Maar dat ziet niet iedereen zo. Volgens Michael Bertrams, voormalig rechter van het constitutioneel hof in de deelstaat NRW, geldt de vrijheid van vereniging niet voor vertegenwoordigers van buitenlandse staten. In een reactie in de Kölner Anzeiger schrijft hij: "Het is Merkels verantwoordelijkheid om Erdogan in niet mis te verstane woorden duidelijk te maken dat hij hier voor campagnedoeleinden niet welkom is."

Privé

Als Erdogan komt, komt hij waarschijnlijk als privé-persoon. Dat deed hij eerder al, de laatste keer tijdens de campagne voor de verkiezingen in 2015.

Dat hij een bezoek aan Duitsland belangrijk vindt, is niet gek. Er wonen 1,4 miljoen stemgerechtigde Turken in Duitsland, de meesten van hen in Noordrijn-Westfalen. Uit enquêtes blijkt dat ongeveer de helft van de in Duitsland wonende Turken Erdogan en zijn AK-partij steunt.