Ajax tegen FC Kopenhagen in achtste finales Europa League

Ajax heeft FC Kopenhagen geloot in de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers beginnen de ontmoeting met een uitwedstrijd op donderdag op 9 maart.

Kopenhagen is geen onbekende voor Ajax. Het is de derde keer dat de clubs elkaar tegenkomen en beide keren dolf Ajax het onderspit. De eerste keer was in 2001 in de tweede ronde van de UEFA Cup (0-0 in Kopenhagen, 0-1 in Amsterdam).

In 2006 ging Ajax ten onder in de derde kwalificatieronde van de Champions League. Toen zag Ajax een 2-1 zege in Kopenhagen in rook opgaan in eigen stadion (0-2 verlies). In 2009 wist PSV de Denen wel in de Europa League uit te schakelen.

Veel oud-eredivisiespelers

De selectie van Kopenhagen kent vijf spelers met een eredivisieverleden: Kasper Kusk (FC Twente), Stephan Andersen (Go Ahead Eagles), Mathias Jørgensen (PSV), Uros Matic (NAC Breda) en Nicolai Boilesen (Ajax).

De return staat gepland op 16 maart in Amsterdam. De finale is op 24 mei in het Zweedse Solna.

Zege op Legia Warschau

Ajax plaatste zich donderdag voor de laatste zestien dankzij een 1-0 overwinning op Legia Warschau. Het doelpunt Nick Viergever was voldoende na de 0-0 in Polen.