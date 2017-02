Weer een afdaling en weer een andere winnaar

Skiër Bostjan Kline heeft voor het eerst in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 25-jarige Sloveen, die begin vorig jaar wel al tweemaal tweede werd, zegevierde op de afdaling in Kvitfjell.

Door de harde wind hoog in de bergen koos de Noorse organisatie voor een lager startpunt. Kline was uiteindelijk 0,19 seconde sneller dan Matthias Mayer. Kjetil Jansrud werd voor eigen fans derde, maar nam wel de leiding in het WB-klassement over van Peter Fill (zestiende).

In totaal zijn er dit seizoen (WK en wereldbeker) zeven afdalingen geweest en die leverden zeven verschillende winnaars op. Wereldkampioen Beat Feuz eindigde in Kvitfjell als zevende.