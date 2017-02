Datalek bij bedrijf dat miljoenen sites sneller maakt

Cloudflare, een netwerkbedrijf dat ervoor zorgt dat meer dan vijf miljoen websites sneller laden, heeft last gehad van een datalek. Hierdoor was het voor kwaadwillenden mogelijk om gevoelige informatie te stelen van klanten, waaronder ook Nederlandse sites zoals Wehkamp en Geenstijl. Het probleem is inmiddels opgelost.

Dat heeft Tavis Ormandy, beveiligingsonderzoeker bij Google, ontdekt. In een test zag hij dat via het lek onder meer wachtwoorden, cookies van websites en digitale sleutels waarmee beveiliging is uit te schakelen, te downloaden waren. Volgens Cloudflare zijn er geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van het lek.