Schade door storm valt verzekeraars mee

De schade als gevolg van de storm die gisteren over Nederland trok, blijft onder de 10 miljoen euro. Het Verbond van Verzekeraars noemt de storm flink, maar niet uitzonderlijk. "Het precieze bedrag is ons niet bekend, maar blijft onder de 10 miljoen", zegt een woordvoerder van de branche-organisatie.

Niet alleen in de kustgebieden, waar de windstoten het hardst waren, is er schade. Ook in het oosten van het land is schade gemeld. In totaal kwamen er bij de hulpdiensten tussen 12.00 uur en 23.00 uur 1250 meldingen binnen die te maken hadden met stormschade.

Volgens de bond zijn er vier tot vijf van dit soort stormen per jaar. Omdat de storm dit jaar vroeg was en er nog niet veel blad aan de bomen hangt, zijn de gevolgen beperkt gebleven. "Als deze storm in maart of april was geweest, was er meer schade geweest."

Gemiddeld is de jaarlijkse stormschade in Nederland zo'n 50 miljoen euro.

België

De VRT meldt dat in België een dode en twee zwaargewonden zijn gevallen bij de storm. In Voeren kwam een passagier om het leven toen een boom op een auto viel. De bestuurder van de auto ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. In Evere, in Brussel, raakte een kind zwaargewond toen hij werd getroffen door een dakpan of een stuk steen.