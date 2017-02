Wekdienst van 24 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

In Kensington Palace in Londen wordt vandaag 'Diana - Her Fashion Story' geopend, een tentoonstelling van de meest iconische jurken van Lady Di. Het is dit jaar twintig jaar geleden dat prinses Diana overleed.

Het gerechtshof in Leeuwarden doet vanmiddag om 13.30 uur uitspraak in de zaak-Nikki Lawalata. De 27-jarige Amsterdamse werd in 2013 gewurgd. Tegen verdachte Sylvana W. werd vorige maand in hoger beroep dertien jaar cel geëist. Die straf kreeg ze eerder al door de rechtbank opgelegd.

Fijne dag!