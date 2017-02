Kunstrijdster Wories blijft positief ondanks vijf hersenschuddingen

Aanvankelijk was de vrees van de artsen dat Wories een hersenbloeding had. Dat bleek niet het geval, maar de schaatsster kreeg een duidelijke waarschuwing: "Ze hebben mij toen verteld dat de kans groot was dat ik een hersenbloeding kreeg als ik meteen weer het ijs op zou gaan en dat ik levenslang last kon houden van mijn hoofd. En dan kan ik ook niet meer schaatsen."

Zonder familie in een Canadees ziekenhuis

Voor Wories zat er niets anders op dan verplicht haar rust te nemen, maar van opgeven wilde ze niet weten. "Ik heb wel gedacht: hoe kom ik ooit weer terug? Maar nooit dat 't het einde van mijn carrière zou zijn..."

In het ziekenhuis van Montréal was Wories vooral op zichzelf aangewezen. Haar familie zat ver weg in Nederland. "Dat was eenzaam, maar het heeft mij ook weer verder gebracht. Om de een of andere reden opent het je ogen. Dat je het toch allemaal alleen moet doen en ook alleen kán."