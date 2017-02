Het leven van 'Mister TT' stond altijd in het teken van motorsport

2016: Timmer vindt zijn vaders motor terug

De motoren waren nooit ver weg in het leven van Timmer, geboren in 1939. Zijn vader Geert was in de jaren twintig en dertig deelnemer aan de TT-races in Assen. De motor waarop Geert Timmer reed was jarenlang zoek, maar vorig jaar vond Timmer hem terug.

"Dit brengt herinneringen boven aan mijn vader. Aan de eerste jaren van de TT, aan ons bedrijf, kortom een caleidoscoop aan ervaringen gaan door je heen en dan ben ik even stil", zei Timmer tegen RTV Drenthe bij de vondst van de motor.