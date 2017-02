Hamilton: toekomst Formule 1 ziet er stralend uit

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is overduidelijk erg blij met zijn nieuwe bolide. Tijdens de presentatie van de W08 kwam de Engelsman woorden tekort om de auto voor het komende seizoen te bewieroken.

"De auto's zien er te gek uit, echt waar. Ze zien er veel beter uit dan in het verleden", liet hij weten tijdens de presentatie. "Of dat zal afstralen op de racerij en het spektakel voor de supporters moet nog blijken, maar ik hoop van wel."

Rooskleurige toekomst

De Engelsman zei het niet met zoveel woorden, maar het vertrek van Bernie Ecclestone als hoogste baas van de Formule 1 zou volgens Hamilton zomaar eens goed uit kunnen pakken.

"De toekomst van de Formule 1 ziet er stralend uit, die mogelijkheid is er tenminste. Met de nieuwe mensen en met de mensen die er nog zijn, kan de sport groter worden dan ooit."

'Cockpit hetzelfde'

Hamilton kijkt uit naar het testen van zijn nieuwe auto. "De auto voelt niet echt anders, een beetje breder. We hebben ervoor gezorgd dat mijn cockpit nog vrijwel hetzelfde is. We mochten nog niet voluit gaan dus dat kan ik volgende week pas proberen."