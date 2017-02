Kiezers bezorgd over normen en waarden

Donald Trump

Over de situatie in de wereld zijn de kiezers pessimistisch. Op de vraag of men verwacht dat het de komende vijf jaar de goede of de slechte kant opgaat met de situatie in de wereld antwoordt 64 procent "de verkeerde kant".

In dat verband krijgt ook Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten, niet veel waardering: twee op de drie Nederlanders zijn niet te spreken over zijn functioneren. Alleen onder PVV-stemmers zijn nog tamelijk wat mensen te vinden die positief over hem oordelen: een derde is positief, een derde negatief, een derde neutraal.

Ook voor de toekomstige situatie in Nederland ziet de grootste groep het somber in. Daar staat tegenover dat relatief weinig kiezers zich druk maken over de situatie in de buurt of hun persoonlijke leven. De meesten verwachten over vijf jaar geen verschil met nu, en anders gaat het licht beter.