De sport van vrijdag bij de NOS

De uitzendingen van Studio Sport staan vandaag in het teken van voorbeschouwen, want dit weekend is met Omloop Het Nieuwsblad het officieuze begin van het wielerseizoen. Zo weet Ramon Sinkeldam dat hij met meerdere kopmannen die koers ingaat. Zijn verhaal en dat van de QuickStep-ploeg is te zien bij de NOS.

Er wordt ook vooruitgekeken naar de WK sprint die zaterdag beginnen en er is een reportage over koploper Feyenoord en landskampioen PSV. De clubs staan zondag in De Kuip tegenover elkaar.